В Выборге в футбольном турнире сыграют "Локомотив", "ГазМяс" и "Сельхоз Юнайтед"

Игры пройдут на стадионе "Водник".

В Выборге стартует традиционный открытый турнир по футболу. Соревнования начнутся 12 мая на стадионе "Водник" и продлятся два дня. Информация об этом появилась в социальных сетях. Организаторы основательно подошли к своей работе: на турнир подали заявки 17 команд. Это опытные и сплоченные коллективы: кто-то представляет сборную той или иной организации, кто-то просто собрался по принципы дружбы.

Уже известен формат соревнований. Команды (в каждой - 4 полевых игрока и вратарь + запасные) уже разделили на 4 группы: им предстоит сыграть в групповом этапе, а затем выступить в плэй-офф. В этой части турнира футбольные коллективы будут играть "на вылет".

Вот список команд, которые заявились на турнир: "Крепость", "Академия Возрождения", "Каменка Сити", Rockwool-Север, "Колхоз сити", RedYard, "Пацаны с улицы", "Локомотив", "Зубило", "ГазМяс", "Сельхоз Юнайтед", "Фортуна", "Калибр", ВСЗ, "Северный поселок", "Выборгский поселок", "Герцена",