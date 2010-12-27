По словам организаторов, в церемонии открытия, а также в пресс-конференции, примет участие Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, которая хорошо владеет русским языком.

Уже сегодня в Выборге стартует IV ежегодный Международный фестиваль русской и финской культур "Кукушка"-2019, организованный Российским Фольклорным Союзом в партнёрстве с Финским союзом народной музыки.

Стоит отметить, что в этом году фестиваль находился на грани срыва из-за отсутствия финансирования. Выделить средства на его организацию не смогли ни Министерство Культуры РФ, ни Фонд Президентских грантов, куда обращались организаторы. К счастью, нужную сумму (250 тыс. рублей), как и в 2016 году, помогли собрать неравнодушные зрители.

"Мы не просто собрали деньги в рекордные сроки, но и увидели, насколько тепло относятся люди к нашему проекту и полюбили его. Российские артисты приедут выступать абсолютно бесплатно. Даже те, на присутствие которых мы и не рассчитывали - например, Марина Капуро и Группа "Яблоко"", - рассказала член Оргкомитета, медиа-менеджер фестиваля Наталья Кортелева.

Откроется IV фестиваль в Театре "Святая Крепость" уже сегодня, 2 августа, с выступления Кукольного театра Sampo из Хельсинки. А в 20.00 начнется Моноспектакль Ильи Роговина "Я был актером", премьера которого на выборгской сцене состоялась совсем недавно. 3 августа "Кукушка" перелетит во Дворец культуры, где выступят российские и финские артисты, а также пройдут танцевальные мастер-классы.

По словам организаторов, в церемонии открытия, а также в пресс-конференции, примет участие Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, которая хорошо владеет русским языком. Она уже приезжала в Выборг на "Ласточке", чтобы встретиться в библиотеке Аалто на лекции "Женщина за мужем или во власти? Как в Финляндии женщина смогла стать президентом?" с жителями города.

Ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке (https://vk.com/kukushkafest2019) Вход на фестиваль – бесплатный.