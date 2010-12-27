В Выборге стартовал прием заявок от граждан по программе "Формирование комфортной городской среды"

Участником программы станет инициативная группа от дома, которая будет заниматься вопросом благоустройства дворов.

В минувший четверг, 1 ноября, администрация Выборгского района объявила об открытии приема заявок по программе "Формирование комфортной городской среды". Заявки принимаются вплоть до 30 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Для участия в программе жителям необходимо определить инициативную группу от дома, которая будет заниматься этим вопросом, а также согласовывать с собственниками виды работ по благоустройству. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома является необходимым документом. Полный перечень документов, образцы их заполнения, условия проекта "Формирование комфортной городской среды" размещены на сайте администрации Выборгского района в разделе с одноименным названием.

Конкурсный отбор пройдет под эгидой администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области. Прием заявок осуществляет отдел благоустройства районной администрации по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, д. 2, кабинет № 8. Пакет документов принимается также в электронном виде по адресу: komfsreda.vbg@mail.ru .

Общая сумма, которая будет заложена на реализацию программы, станет известна в конце года, после чего будет проведен конкурсный отбор, исходя из утвержденного лимита финансирования. Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на официальном портале муниципального образования "Выборгский район", а также в средствах массовой информации.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО