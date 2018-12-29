В Выборге состоится концерт памяти жертв блокады Ленинграда "Нам дороги эти позабыть нельзя..."

Вход для всех желающих бесплатный.

Уже в предстоящую субботу, 26 января, в Выборге пройдет концерт памяти жертв блокады Ленинграда "Нам дороги эти позабыть нельзя...". Мероприятие состоится в 16:00, в лекционном зале городской библиотеки Алвара Аалто.

Весь вечер для гостей библиотеки будут выступать с сольной программой артисты Выборгского ансамбля фольклорной музыки "Вереск". Музыканты с успехом выступают с концертными программами по России и за рубежом.

Организаторы отмечают, что вход для всех желающих бесплатный.

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Источник: пресс-служба библиотеки