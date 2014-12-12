Подозреваемый попытался без оплаты пронести через кассу три бутылки рома стоимостью 2500 рублей.

В Выборге росгвардейцы задержали грабителя, который разбил дверь гипермаркета и скрылся с похищенными товарами. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 августа росгвардейцы задержали гражданина, который незадолго до этого совершил грабеж в гипермаркете, а также повредил имущество магазина.

Подозреваемый попытался без оплаты пронести через кассу три бутылки рома стоимостью 2500 рублей. Работница магазина предприняла попытку остановить правонарушителя. Злоумышленник словесно угрожал работнице убийством, а затем, ударив по входной двери, разбил стекло и выбежал из магазина.

Наряд Росгвардии на Большой Каменной улице задержал гражданина, схожего по приметам с разыскиваемым правонарушителем. Задержанного, ранее привлекавшегося к административной ответственности за мелкое хулиганство, доставили в полицию. По факту совершенного грабежа было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти росгвардейцы задержали мужчину, который ножом ранил работника супермаркета.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области