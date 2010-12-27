В Выборге реализуется областной закон по развитию форм местного самоуправления в административных центрах

Инициативные предложения жителей, направленные на развитие объектов городской инфраструктуры, проходят конкурсный отбор. Лучшие проекты получают финансирование региона и муниципального образования.

В Выборге успешно идет реализация областного закона по развитию форм местного самоуправления в административных центрах.

Этот закон регламентирует работу инициативных комиссий, в состав которых входят жители. Они самостоятельно выбирают проекты благоустройства, решают, какие работы проводить.

Инициативные предложения жителей, направленные на развитие объектов городской инфраструктуры, проходят конкурсный отбор. Лучшие проекты получают финансирование региона и муниципального образования.

В текущем году в Выборге жители выбрали проекты обустройства площадок для детей. Благоустроены две большие дворовые территории. Детский городок построен на проспекте Победы, во дворе перед домами № 12 и № 14.

Установлена современная детская площадка с резиновым покрытием на ул. Гагарина, 51, 53, 57.

Объем финансирования составил более 3,5 млн. рублей, из которых средства муниципального образования "Город Выборг" - 341 тыс. рублей.

Программа реализуется в Выборге с 2015 года.

Напомним, что с 2015 года в Ленинградской области действует закон № 3-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области". Выборг принимает участие в программе ежегодно.

Источник: пресс-служба ЛО