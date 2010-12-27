В Выборге прошли профилактические мероприятия в жилом секторе с низкой противопожарной устойчивостью

Сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили взрослым о правилах безопасного поведения, которые детям нужно рассказывать с малых лет, ведь именно родители ответственны за их жизнь и здоровье.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района и представители местного отделения общероссийского общественного объединения всероссийского пожарного общества проводят профилактические мероприятия в жилом секторе с низкой противопожарной устойчивостью.

Цель подобных мероприятий – предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели и травмирования детей на пожарах.

Так, подобное мероприятие специалистов МЧС прошло в п. Кирилловское Выборгского района.

В ходе мероприятия сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили взрослым о правилах безопасного поведения, которые детям нужно рассказывать с малых лет, ведь именно родители ответственны за их жизнь и здоровье. Передали семьям с детьми автономные пожарные извещатели и памятки.

Инспекторы объяснили: чтобы ребенок следовал правилам, взрослым самим необходимо показывать свой положительный пример.