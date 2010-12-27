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В Выборге прошли профилактические мероприятия в жилом секторе с низкой противопожарной устойчивостью
Сегодня, 10:38
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KaterinaKono13

В Выборге прошли профилактические мероприятия в жилом секторе с низкой противопожарной устойчивостью

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Сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили взрослым о правилах безопасного поведения, которые детям нужно рассказывать с малых лет, ведь именно родители ответственны за их жизнь и здоровье.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района и представители местного отделения общероссийского общественного объединения всероссийского пожарного общества проводят профилактические мероприятия в жилом секторе с низкой противопожарной устойчивостью. 

Цель подобных мероприятий – предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели и травмирования детей на пожарах. 

Так, подобное мероприятие специалистов МЧС прошло в п. Кирилловское Выборгского района. 

В ходе мероприятия сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили взрослым о правилах безопасного поведения, которые детям нужно рассказывать с малых лет, ведь именно родители ответственны за их жизнь и здоровье. Передали семьям с детьми автономные пожарные извещатели и памятки. 

Инспекторы объяснили: чтобы ребенок следовал правилам, взрослым самим необходимо показывать свой положительный  пример. 

Теги: новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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