Видео: В Выборге прошла V Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне»

В этом году в соревнованиях приняли участие 14 команд, порядка 150 спортсменов-любителей в разной возрастной категории от 18 до 59 лет. Участники состязались в гибкости, силе, прыжке и стрельбе, а также плавании и беге. По итогам Спартакиады Выборгский район занял I место в общекомандном зачете.

Победители и призеры соревнований получили кубки, дипломы и грамоты с символикой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Каждый год в Выборге и районе открываются новые спортивные сооружения. В частности, в этом году, на следующей неделе откроет свои двери стадион школы поселка Советский. Это долгожданный спортивный объект для Советского городского поселения. Нужно сказать, что все школьные стадионы, которые строятся, способны принимать спортсменов для сдачи норм ГТО Николай Шишкин, заместитель главы администрации Выборгского района

Спартакиада ГТО проводится в рамках мероприятий регионального проекта "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография"

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