  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сегодня, 23:07
64
KaterinaKono13
Код вставки плеера

В Выборге прошел заключительный этап конкурса красоты, грации и творчества "Мисс Совершенство - 2019"

0 0

На церемонии награждения победительниц побывал корреспондент Piter.TV, засняв все произошедшее.

В минувшую пятницу, 1 марта, в Выборге состоялся заключительный этап городского конкурса красоты, грации и творчества "Мисс Совершенство - 2019". На церемонии награждения победительниц побывал корреспондент Piter.TV, засняв все произошедшее.

Почетный титул "Мисс Совершенство - 2019" достался Фофоновой Милане. "Первой-вице Мисс Совершенство - 2019" стала Глория Бойченко. А звание "Второй-вице Мисс Совершенство - 2019" присудили Анастасии Латыповой.



Отметим также, что конкурсантками могли стать молодые девушки в возрасте от 16 до 30 лет, местом проживания которых является город Выборг. Непосредственно сам конкурс проходит в городе уже пятый год - первый раз он состоялся в 2015 году.
 

Основной целью конкурса организаторы считают раскрытие творческого потенциала и развитие интеллектуальных способностей участниц. Организаторами конкурса выступают комитет спорта, культуры, молодёжной политики и туризма районной администрации и Выборгский Дом молодёжи.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий