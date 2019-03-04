В Выборге прошел заключительный этап конкурса красоты, грации и творчества "Мисс Совершенство - 2019"

На церемонии награждения победительниц побывал корреспондент Piter.TV, засняв все произошедшее.

В минувшую пятницу, 1 марта, в Выборге состоялся заключительный этап городского конкурса красоты, грации и творчества "Мисс Совершенство - 2019". На церемонии награждения победительниц побывал корреспондент Piter.TV, засняв все произошедшее.



Почетный титул "Мисс Совершенство - 2019" достался Фофоновой Милане. "Первой-вице Мисс Совершенство - 2019" стала Глория Бойченко. А звание "Второй-вице Мисс Совершенство - 2019" присудили Анастасии Латыповой.





Отметим также, что конкурсантками могли стать молодые девушки в возрасте от 16 до 30 лет, местом проживания которых является город Выборг. Непосредственно сам конкурс проходит в городе уже пятый год - первый раз он состоялся в 2015 году.



Основной целью конкурса организаторы считают раскрытие творческого потенциала и развитие интеллектуальных способностей участниц. Организаторами конкурса выступают комитет спорта, культуры, молодёжной политики и туризма районной администрации и Выборгский Дом молодёжи.

Видео: Piter.TV