В Выборге прошел прием с представителями регионального оператора по обращению с ТКО

Обращения граждан рассматривали профильные специалисты. По итогам приема приняты решения: сформировать график выездных рабочих встреч регоператора по муниципальным образованиям Выборгского района.

В Выборге работает приемная по вопросам, связанным с нововведениями по организации работы с мусором. Вчера, 10 июля, прием провели представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Обращения граждан рассматривали профильные специалисты. По договорам, срокам их заключения, организации возможности выезда представителя регоператора на территорию разъяснения были даны менеджером предприятия – Ольгой Артамоновой. Она является представительным лицом регоператора на территории Выборгского района и будет работать с муниципальными образованиями городских и сельских поселений по организационным вопросам; проводить выездные организационные мероприятия и встречи с гражданами и юрлицами.

По поводу возможностей исключения платы за объект (к примеру, вторую квартиру собственника, в которой он не проживает) и иным случаям, связанным с наличием 2-3 объектов у одного собственника, по каждому из которых учитывается плата за мусор, консультации провели юристконсульт Ольга Кононенко и представитель Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами – Ирина Чуркина.

На вопросы о нормативах, тарифе регоператора, организации контейнерных площадок, учете объемов мусора, перспективах раздельного сбора и иным задачам в области изменений принципов обращения с мусором, рассказала пресс-секретарь регоператора Ольга Пышкина.

Представители выборгских компаний интересовались деталями оформления и составления договоров на обслуживание у единого регионального оператора. Среди тем, которые сильнее всего интересовали людей - формула расчета платежа, разъяснения по первым полученным квитанциям, возможность перерасчета для физических лиц, в собственности которых находится несколько объектов недвижимости.

По итогам приема приняты решения: сформировать график выездных рабочих встреч регоператора по муниципальным образованиям Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО