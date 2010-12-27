В Выборге прошел прием граждан по вопросам о новых правилах работы с мусором

Прием граждан по вопросам о начислениях за ТКО провела заместитель генерального директора по развитию АО "Единый информационно-расчетный центр" Ленинградской области Анна Разумова.

В четверг, 25 июля, прием граждан по вопросам о начислениях за ТКО (твердые коммунальные отходы) провела заместитель генерального директора по развитию АО "Единый информационно-расчетный центр" Ленинградской области Анна Разумова.

Она отметила, что по-прежнему, наибольшее количество обращений поступает от граждан, имеющих несколько объектов собственности.

"Поскольку регоператор не осуществляет прием населения на территории Выборга, аботу с заявлениями ведет Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области. ЕИРЦ оказывает помощь населению по всем расчетам, принимает заявления в бумажном и в электронном формате. В этом процессе роль ЕИРЦ заключается в обеспечении доступности для населения с позиции организации доступности предоставления права на перерасчет. Оформляем все необходимые справки и поможем написать заявление", - отметила она.

Документы на перерасчет принимает также и регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, в электронном формате. На официальном портале АО "Управляющая компания по обращению с ТКО Ленинградской области" размещен адрес для заявлений: info@uklo.ru.

Порядок оплаты регламентируется Жилищным кодексом и Правилами предоставления коммунальных услуг (354 Постановление Правительства РФ от 2011 года, пункт 8). В соответствии с этими документами, собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать коммунальную услугу по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Перерасчёт возможен, если собственник жилья учится или работает в других городах, а также отсутствовал по месту проживания более 5 суток.

В случае, если управляющая компания заключила договор с регоператором, то право работы с заявлениями граждан приобретает эта организация. В настоящее время многие управляющие организации и ТСЖ Выборга и района перешли или переходят на прямые договоры с собственниками.

Кроме того, гражданин может скорректировать начисление по любой из строчек, если у него трудное финансовое положение. Клиентское "расщепление" введено в Ленобласти для клиентов ЕИРЦ ЛО в 2017 году. Процедура "расщепления" платежа производится на уровне банка, что повышает прозрачность движения денежных средств как для потребителей услуг ЖКХ, так и для управляющих компаний. У клиента есть возможность по пунктам указать в своем личном кабине на сайте "ЕИРЦ ЛО" или в "Сбербанке-Онлайн", за что он платит и не платит.

При этом льготы, которые граждане получают в виде компенсации за коммунальные услуги, не начисляются, если период задолженности составляет от 2 и более месяцев.

Вчера в приемную на Ленина, 2 поступило 10 обращений. В целом, наибольшее количество посетителей приходят в дни работы регоператора - по средам.

Напомним, работа приемной продлится до 8 августа.

Прием осуществляется по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (каб.15).

Горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45)

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области: колл-центр: 812 – 630-20-10 Номера территориального Управления в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО