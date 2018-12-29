В Выборге прошел концерт ко дню 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Увенчался концерт торжественным вручением памятных медалей жителям блокадного Ленинграда.

В минувшее воскресенье, 27 января в жители России отметили 75-ю годовщину полного освобождения блокады Ленинграда. В канун знаменательной даты в образовательных организациях города Выборга и его окрестностей состоялись уроки памяти, многочисленные акции, выставки детских рисунков, конкурсы чтецов и концерты.



Так, в пятницу, 25 января в городе прошел праздничный концерт, приуроченный к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Начало празднования состоялось в 14.00. А местом проведения торжества стал по традиции городской Дворец культуры. В концертном зале собрались горожане и туристы, почетными гостями концерта стали ветераны и жители блокадного Ленинграда

Увенчался концерт торжественным вручением памятных медалей жителям блокадного Ленинграда.

Видео: Piter.TV