В Выборге пройдет второй школьный фестиваль по ЧГК "Кубок святого Олафа"

Организаторы отмечают, что для участников турнир по-прежнему остается бесплатным, достаточно того, что все его участники приезжают за свой счет из совершенно разных мест России.

5-6 октября Выборг примет второй школьный фестиваль по ЧГК "Кубок святого Олафа". Как рассказал один из его организаторов – этот турнир пришел на смену "Выборгской русалочке",

Михаил Скипский, один из организаторов "Кубка святого Олафа", поделился с редакцией Питер ТВ некоторыми подробностями турнира. Название сменили потому что все организаторы "Русалочки" "ушли на покой" и коллектив полностью сменился. Но, как отметил Михаил, эти нюансы видят только десяток давно погруженных в соревнование взрослых. А все дети (всего в турнире смогут принять участие 24 команды), их руководители и тренеры по-прежнему просто приезжаю в Выборг, чтобы посоревноваться.

"И эта двадцатилетняя преемственность важна. В последние годы мы ограничиваем количество участников 24-мя командами - тут и фактор вместимости зала библиотеки Аалто, и удобство разбивки на группы в "Брейн-ринге": очень удобное число 24", - рассказал Михаил.

Также организаторы отмечают, что для участников турнир по-прежнему остается бесплатным, достаточно того, что все его участники приезжают за свой счет из совершенно разных мест России.

"Зато и зрителей мы не ждем - спортивные игры "знатоков" очень не зрелищны и требуют тишины", - заметил Михаил.

Главными призами для победителей конечно же станут книги, а также подписки на ресурсы типа "Радио Арзамас" или iTunes.

Отметим, что победитель прошлого года - команда "СиМ" из Северной столицы, стала чемпионом России по "Что? Где? Когда?" среди школьных команд. Но, по словам организаторов, главная "прелесть" школьных состязаний состоит в том, что сильные команды рано или поздно выпустятся. И в этом году нас ждет уже новый чемпион.