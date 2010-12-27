В Выборге пройдет всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Выборжане могут сообщить о случаях распространения наркотиков и местах их сбыта по телефону "горячей линии" 8 (81378) 30307 или 02.

Правоохранительные службы Выборга проводят в городе всероссийскую антинаркотическую акцию "Сообщи, где торгуют смертью". Вплоть до 23 ноября выборжане могут сообщить о случаях распространения наркотиков и местах их сбыта по телефону "горячей линии" 8 (81378) 30307 или 02. Об этом сообщает газета "Выборг".

По идее организаторов проекта это должно привлечь граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их немедицинского потребления.

Делиться информацией можно как публично, так и анонимно.

Источник: газета "Выборг"