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Новости Выборг
В Выборге пройдет всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью"
Сегодня, 15:46
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KaterinaKono13
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В Выборге пройдет всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью"

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Выборжане могут сообщить о случаях распространения наркотиков и местах их сбыта по телефону "горячей линии" 8 (81378) 30307 или 02.

Правоохранительные службы Выборга проводят в городе всероссийскую антинаркотическую акцию "Сообщи, где торгуют смертью". Вплоть до 23 ноября выборжане могут сообщить о случаях распространения наркотиков и местах их сбыта по телефону "горячей линии" 8 (81378) 30307 или 02. Об этом сообщает газета "Выборг".

По идее организаторов проекта это должно привлечь граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их немедицинского потребления.

Делиться информацией можно как публично, так и анонимно. 

Источник: газета "Выборг"

Теги: антинаркотическая акция , выборг , наркотики выборг , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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