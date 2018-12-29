В Выборге пройдет видеолекция "Художники блокадного города", категория (12+)

Вход свободный.

В предстоящую пятницу, 18 января, в 18.00 в Выборге пройдет видеолекция "Художники блокадного города", в категории "12+". Площадкой для проведения мероприятия станет городская библиотека на Рубежной, 18.



Мероприятие пройдет в рамках проекта "Русский музей: виртуальный филиал в Выборге".

Живопись, рисунки и гравюры, плакаты и скульптуры, созданные художниками в блокадном Ленинграде, на фронте, в тылу обладают одним драгоценным качеством - они достоверны. В стихотворении Ильи Сельвинского "Я это видел" (1942) есть строфа:

"...этой муки не выразит язык.

Он слишком привычен, поэтому бледен.

Слишком изящен, поэтому скуп,

К неумолимой грамматике сведен

Каждый крик, слетающий с губ".

Лектором выступит Ершова Светлана Сергеевна, кандидат искусствоведения, член Союза художников, критик. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Художники, подобно поэтам, испытывали те же чувства, пытаясь найти в доступном им пластическом словаре только те необходимые, единственные "слова", какие позволяли выразить глубину владевших ими переживаний, передать "непостижимый ужас происходящего". Изобразительная летопись войны не приукрашивала человеческую трагедию, но, прежде всего, в лучших своих страницах отражала то достоинство, с которым люди встречали беду и старались с ней справиться.

Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной