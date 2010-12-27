В Выборге пройдет семинар "Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники"

Во время проведения семинара Вы сможете получить информацию об изменениях законодательства о применении ККТ, получить ответы на вопросы по регистрации и применению ККТ.

Инспекция ФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области сообщает, что 17 июля 2019 года в 11час. 00 мин. в здании Инспекции (г. Выборг, ул. Гагарина, 27а, актовый зал, 3 этаж) состоится семинар по теме: "Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники".

Во время проведения семинара участники смогут получить информацию об изменениях законодательства о применении ККТ, получить ответы на вопросы по регистрации и применению ККТ.

Ожидается участие в семинаре представителя оператора фискальных данных ООО "Тензор" - оказание помощи в приобретении и регистрации ККТ, заключении договоров с ОФД и др. вопросы. Инспекция ФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области

Регистрация участников семинара начинается в 10 час. 45 мин.

По вопросам проведения семинара обращаться по телефону: 29-403 Инспекция ФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области

Источник: инспекция ФНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области