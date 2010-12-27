В Выборге пройдёт приём населения по вопросам начисления платы за обращение с ТКО

Прием осуществляется 18 июля с 11. 00 до 15. 00 по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора.

В четверг, 18 июля, в Выборге по вопросам начисления платы за обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами) прием ведут специалисты Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Прием осуществляется с 11. 00 до 15. 00 по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (каб.№ 15).

Напоминаем, прием населения по вопросам, возникающим в связи с началом реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, открыт с 8 июля, на пр. Ленина,2. График приема формируется еженедельно, исходя из востребованности по поступающим обращениям граждан.

С 15 по 19 июля приемная работает с 10.00 до 16.00 часов. В приемную можно обратиться также по телефону: 8-931- 3162- 577.

17 июля с 11.00 до 16.00 прием будут осуществлять представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами ленинградской области".

В остальные дни работают специалисты администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.

Кроме того, по-прежнему действуют горячая линия регоператора по обращению с ТКО Ленинградской области: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО