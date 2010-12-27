В Выборге пройдет очередной прием населения по вопросам с переходом на новые нормы обращения с ТКО

Завтра, 18 июля с 11. 00 до 15. 00 на вопросы о платежах за мусор будут отвечать представители Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Завтра, 18 июля с 11. 00 до 15. 00 на вопросы о платежах за мусор будут отвечать представители Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

В Выборге вторую неделю продолжается прием населения по вопросам, связанным с переходом на новые нормы обращения с твердыми коммунальными отходами. Он существляется по адресу: пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (каб.15).

Представители регионального оператора проведут очередной прием на следующей неделе, в среду, 24 июля.

Кроме того, сформирован график работы по муниципальным образованиям Выборгского района.

По информации, предоставленной администрации Выборгского района регоператором, 22 июля прием населения пройдет в Светогорске. В Красносельском поселении – 30 июля, в Селезневском – 8 августа.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО