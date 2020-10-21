В Выборге подвели итоги конкурса "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка Ленинградской области"

Оценивали конкурсантов профессионалы в сфере ресторанного бизнеса и гостеприимства.

20 октября в выборгском ресторане "Эспиля" состоялся второй этап соревнований "Лучший в сфере потребительского рынка Ленинградской области". Участники соревновались в следующих номинациях: "Лучший повар", "Лучший кондитер", "Лучший официант", "Лучший флорист", "Лучший стилист".

По итогам конкурса лучшим официантом стала Алена Верещагина (Выборг), лучшим кондитером - Юлия Мурашова (Пикалево), лучшим поваром – Михаил Морозов (Гатчина).

Награды лауреатам вручали первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков и глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

От имени губернатора и Правительства Ленобласти хочу поздравить с конкурсом. Несмотря на ограничения, нам удалось собраться, что означает, что мы единая команда. Роман Марков, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области.

Отметим, что помимо конкурсной программы на других площадках прошли мастер-классы и лекции.