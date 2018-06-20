В Выборге пассажир автобуса пытался провести более 200 незадекларированных упаковок струн

Всего в багаже российского туриста находилось 227 упаковок струн для музыкальных инструментов, 72 баночки воска для струнно-смычковых инструментов и 20 рекламных буклетов.

На таможенный пост МАПП Торфяновка Выборгской таможни под управлением гражданина России прибыл пассажирский автобус "Volkswagen Crafter Luidor" из Финляндии, в котором следовали 12 пассажиров. При прохождении таможенного контроля все граждане прошли по зеленому коридору, тем самым заявив своими действиями об отсутствии ввозимых в сопровождаемом багаже товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Однако в ручной клади одного из прибывших туристов были обнаружены рекламные буклеты, струны и канифоли для струнно-смычковых инструментов. Пассажир, в рюкзаке которого оказался незадекларированный товар, объяснил совершенное правонарушение незнанием таможенного законодательства.

Всего в багаже российского туриста находилось 227 упаковок струн для музыкальных инструментов, 72 баночки воска для струнно-смычковых инструментов и 20 рекламных буклетов. Весь товар признан таможенным органом не предназначенным для личного пользования. Содержимое рюкзака было изъято и направлено на экспертизу для определения рыночной стоимости.

Согласно информации из интернет-источников, ориентировочная стоимость одних только струн может составлять шесть тысяч евро.

В отношении гражданина Российской Федерации возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Ответственность, предусмотренная данной статьей, влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Источник: пресс-служба Выборгской таможни