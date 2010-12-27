Посетить выставку горожане и гости Выборга смогут вплоть до 1 мая.

В минувшую среду, 6 марта, в Выборге открылась выставка "Ленинградская блокада в военной фотохронике и детских рисунках". Ознакомиться с экспозицией можно в государственном музее "Выборгский замок". Как отмечают организаторы выставки, посетить ее можно будет вплоть до 1 мая по адресу: пл. Рыночная, д. 1.

На выставке представлена часть обширного комплекса материалов, связанная с ленинградской блокадой, хранящихся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Уникальность экспозиции придает соседство очень несхожих документов времени: профессиональной фотохроники и непосредственных рисунков детей. Пронзительный контраст взглядов создает многомерную картину общей трагедии ленинградцев.

Также организаторы отметили, что на экспозиции можно встретить копии фотоснимков, созданных журналистами "Комсомольской правды" в период блокады Ленинграда.

Весомым дополнением для выставки служат работы школьников начальных классов: рисунки и небольшие рассказы, созданные детьми самостоятельно и отображающие внутренние переживания и мысли юных авторов о страшных событиях минувших лет.

Видео: Piter.TV