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В Выборге открылась выставка "Ленинградская блокада в военной фотохронике и детских рисунках"
Вчера, 23:19
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KaterinaKono13

В Выборге открылась выставка "Ленинградская блокада в военной фотохронике и детских рисунках"

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Посетить выставку горожане и гости Выборга смогут вплоть до 1 мая.

В минувшую среду, 6 марта, в Выборге открылась выставка "Ленинградская блокада в военной фотохронике и детских рисунках". Ознакомиться с экспозицией можно в государственном музее "Выборгский замок". Как отмечают организаторы выставки, посетить ее можно будет вплоть до 1 мая по адресу: пл. Рыночная, д. 1.

На выставке представлена часть обширного комплекса материалов, связанная с ленинградской блокадой, хранящихся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Уникальность экспозиции придает соседство очень несхожих документов времени: профессиональной фотохроники и непосредственных рисунков детей. Пронзительный контраст взглядов создает многомерную картину общей трагедии ленинградцев.

Также организаторы отметили, что на экспозиции можно встретить копии фотоснимков, созданных журналистами "Комсомольской правды" в период блокады Ленинграда. 

Весомым дополнением для выставки служат работы школьников начальных классов: рисунки и небольшие рассказы, созданные детьми самостоятельно и отображающие внутренние переживания и мысли юных авторов о страшных событиях минувших лет. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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