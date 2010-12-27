В Выборге обсудят меры поддержки предпринимательства

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и региональных проектов.

12 июля в Выборге (ул. Крепостная, д.35, большой зал) состоится рабочая встреча представителей областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти с бизнесменами Выборгского района и физическими лицами, планирующими организацию предпринимательской деятельности. Начало в 15.00.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и региональных проектов.

В ходе встречи состоится обсуждение ключевых вопросов реализации национального проекта в регионе, будет предоставлена информации о мерах поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и мероприятиях для физических лиц, планирующих открыть свой бизнес.

К участию приглашаются все желающие.

Организаторами выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" при содействии администрации МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО