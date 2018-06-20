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В Выборге обсудили обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города и района
Сегодня, 13:10
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KaterinaKono13

В Выборге обсудили обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города и района

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О работе, проводимой в этом направлении, доложили представители сферы образования, силовых и профильных ведомств.

В минувший четверг, 4 апреля, в районной администрации прошло заседание оперативного штаба антитеррористической комиссии муниципального образования "Выборгский район".

В заседании приняли участие представители аппарата АТК, УМВД РФ по ВР ЛО, ФГКУ "26 ОФПС" МЧС России по Ленинградской области, отдела в г. Выборге Федеральной службы безопасности РФ по г. Санкт-Петербургу и ЛО, Управления вневедомственной охраны ВНГ РФ г. Санкт-Петербурга и ЛО, а также районной администрации и др.

Собравшиеся обсудили вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях города и района.

О работе, проводимой в этом направлении, доложили представители сферы образования, силовых и профильных ведомств.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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