На территории проведения "Выборгского пикника" будут также работать фотозона, детское игровое пространство, выставка достижений выборгских рестораторов и другие интерактивные площадки.

В предстоящие выходные, 27 и 28 июля, с 11.00 до 18.00 в Выборге на набережной 40-летия ВЛКСМ пройдет III гастрономический фестиваль "Выборгский пикник". Участие в котором в этом году примут 28 рестораторов (девять из них - местные).

Как рассказали в пресс-службе Выборгского района, в прошлом году "Выборгский пикник" посетило порядка тысячи жителей и гостей города. В этом году ожидается не меньшее количество гостей.

"Год назад фестиваль посетили около тысячи жителей и гостей города. В этом году посещаемость ждем не меньше. Вход будет бесплатный. При этом участники фестиваля готовят для посетителей различные призы, но какие именно - сюрприз", - отметили в пресс-службе.

На территории проведения "Выборгского пикника" будут также работать фотозона, детское игровое пространство, выставка достижений выборгских рестораторов и другие интерактивные площадки. Для концертной программы будет построена специальная сцена с навесом, которая защитит артистов от дождя.