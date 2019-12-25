В Выборге из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия

До организаторов массовых мероприятий доведена информация об отмене запланированных событий.

В связи с переводом в "красную" зону по COVID-19 в Выборгском районе на неопределенный срок вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района. Соответствующее постановление подписал глава администрации Геннадий Орлов.

Внесены изменения в Постановление администрации МО "Выборгский район" от 14.08.2020 № 2841 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области". В соответствии с Постановлением администрации МО "Выборгский район" от 02.10.2020 года № 3586 на территории Выборга и района запрещается проведение зрелищных спортивных и иных массовых мероприятий, за исключением организованных органами местного самоуправления в целях исполнения своих полномочий. vbglenobl.ru

Отметим, что Постановление Геннадия Орлова также предписывает особые правила поведения для жителей старшего возраста.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующих соблюдения режима самоизоляции предписано посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия).

На территории всего района отменены запланированные ранее спортивные и культурные массовые мероприятия. Кроме того, отозвано согласование на проведение митинга, назначенного на 4 октября на территории Петровской площади. Как стало известно Piter.TV, администрация официально сообщила организатору массовой акции о том, что согласованный ранее митинг не соответствует действующим правовым актам. Организатор также был предупрежден н об ответственности за возможное нарушение ст. 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Парадоксально, что организатор от документального получения уведомления отказался, но сам факт предупреждения был зафиксирован при свидетелях.

В целях защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения требований противоэпидемиологического законодательства, администрация уведомляет Вас о запрещении проведения митинга на Петровской площади в г. Выборге и отзывает ранее направленное согласование. говорится в документе

Решение о запрете массовых мероприятий в Выборгском районе было предопределено решением Правительства Ленинградской области о включении Выборгского и Гатчинского районов в "красную зону" по COVID-19. Два района, где по экспертному заключению Роспотребнадзора сложилась наиболее напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, официально переведены из "желтой" в "красную зону". По информации СМИ, для Выборга и Гатчины действуют запреты на работу детских развлекательных центров, кинотеатров и парков развлечений, а также проведение массовых мероприятий.

Вчера мы сообщили, что Выборгский район может перейти в "красную" зону ограничений.