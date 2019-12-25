В Великобритании заявили, что количество вариантов коронавируса в мире достигает 4 тыс.

Надим Захави заявил, что Лондон готов к любому новому варианту распространения инфекции.

В Великобритании заявили, что количество вариантов коронавируса в мире достигает 4 тысяч. Об этом в эфире местного телеканала Sky News рассказал заместитель министра по вопросам бизнесе, энергетики и промышленной стратегии Надим Захави. Чиновник также отвечает за реализацию программы вакцинации населения.

В мире насчитывается около 4 тыс. различных вариантов...Все производители - Pfizer и BioNTech, Moderna, Оксфордского университета и AstraZeneca и другие - изучают, как они могут улучшить свои вакцины, чтобы гарантировать, что мы будем готовы к любому новому варианту Надим Захави, британский чиновник

Напомним, что Лондон начал вакцинировать население от коронавируса с 8 декабря. Правительство отмечает, что первая из двух компонентов препарата введены более 10 млн человек. Этот показатель составляет порядка 15 процентов от населения страны.

Фото: Sky News