В Англии найден клад серебряных римских монет времен правления Марка Аврелия

Серебряные монеты чеканились в течение более чем 200 лет, что говорит о том, что римская валюта в то время была относительно стабильной.

Британские металлоискатели на востоке Англии обнаружили тайник с римскими серебряными монетами, на которых изображены несколько императоров и даже некоторые из их жён. Самым известным правителем, изображённым на монетах, является, пожалуй, римский император Марк Аврелий (правил с 161 по 180 год н. э.), а его жена Фаустина II изображена на собственной монете. Аврелий, один из "пяти хороших императоров Рима", наиболее известен своими "Размышлениями" и мыслями о стоической философии.

Адриан Марсден, специалист по монетам из Службы исторической среды Норфолка, которая входит в состав регионального правительства, сказал, что монеты были найдены недалеко от деревни Бартон-Бендиш в графстве Норфолк, примерно в 10 милях (16 километрах) к югу от города Кингс-Линн. Каждая из 16 монет — это денарий , стандартная римская монета, и, по оценкам Марсдена, вся эта коллекция в то время стоила бы несколько сотен долларов. "Это приличная сумма, но она не изменит вашу жизнь", — сказал он в интервью Live Science.

Клад с монетами был обнаружен в 2023 году и передан властям Норфолка в марте 2024 года, которые объявили о находке 1 марта. Сейчас клад является предметом расследования, в ходе которого должностное лицо судебной системы определит, можно ли официально считать его "сокровищем" — так в Англии называют металлические артефакты или монеты, которым не менее 300 лет и которые содержат не менее 10% золота или серебра по весу. Если это официально признанное "сокровище", то монеты могут быть переданы в музей в Кингс-Линне, а находчикам и землевладельцам может быть выплачена компенсация.

Римский Норфолк

По словам Марсдена, Норфолк был важной частью Римской Британии, где было много больших вилл, служивших центрами сельскохозяйственных угодий. Через этот регион проходила одна из самых длинных римских дорог в Британии, а западная часть Норфолка, в частности, считалась лучшей землёй для сельского хозяйства, потому что почва там была плодородной.

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Фото: Andrew Williams / Norfolk County Council