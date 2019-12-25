В ВОЗ считают, что после пандемии мир столкнется с более сложными проблемами, чем прежде

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о проблемах, которые еще ждут мир.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что после пандемии мир столкнется с более сложными проблемами, чем прежде. Такое заявление сделал в рамках выступления на 10-ой Глобальной конференции по укреплению здоровья генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Эксперт полагает, что после завершения опасного уровня распространения ковида, человечество будет фиксировать серьезные проблемы, связанные с бедностью, голодом и неравенством, а также климатическими изменениями и болезнями. Он призвал все человечество содействовать укреплению экономического роста и благополучия планеты.

Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт считает, что пандемия показала обществу то, что если подвергать здоровье риску, то риску одновременно с этим подвергается все остальное. В ВОЗ полагают, что миру требуется фундаментально изменить свое восприятие ценности здоровья. Гебрейесус предложил коллегам не пренебрегать планетой и не идти прежним эксплуататорским путем.

ВОЗ призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом.

Фото: WHO

