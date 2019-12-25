В Ушково демонтируют незаконную банкетную площадку на берегу Финского залива

В Ушково убирают постройки площадью 2000 кв м для будущего общественного пляжа.

В поселке Ушково Курортного района Санкт-Петербурга начался демонтаж банкетной площадки, которая располагалась на участке около 2000 кв. м, сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

На территории находились шатер, кухня, склад, деревянная сцена с террасой и хозяйственные постройки. Объект продолжал работать после окончания договора аренды, несмотря на уведомления о необходимости освобождения участка.

ККИ принял решение о принудительном демонтаже. Все сооружения убирают, а освободившаяся территория будет благоустроена и станет частью общественного пляжа.

Затраты на демонтаж планируется взыскать с бывшего арендатора в судебном порядке.

Фото: ККИ