В Uniper заявили, что запуск "Северного потока - 2" снимет напряжение на рынке газа ЕС

Клаус-Дитер Маубах объяснил плачевное состояние внутреннего газового рынка в ЕС.

В компании Uniper заявили, что операционный запуск "Северного потока - 2" снимет напряжение на рынке газа Евросоюза в четвертом квартале текущего года. Такое заявление во время телеконференции с инвесторами сделал глава концерна Клаус-Дитер Маубах. Эксперт напомнил, что сейчас европейский рынок находится под давлением из-за высокой стоимости ресурсов и низких запасов в местных хранилищах.

Мы полагаем, что операционный запуск "Северного потока - 2" может помочь снизить текущее напряжение на рынке газа. Клаус-Дитер Маубах, глава Uniper

Ситуация осложняется в Европе за счет аномально холодной зимы, которая была в период с 2020-2021 годов. Ситуация взвинтила цены на газ в регионе. Стоимость ресурсов практически удвоилась с начала текущего года. Сейчас запасов в хранилищах осталось не более 66%. Это ниже средних показателей.

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