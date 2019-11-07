В Ульяновске спасли малыша, который просил о помощи, будучи в квартире с мертвой мамой

Ребенок стоял на подоконнике, кричал и бросал вниз игрушки.

Ульяновские спасатели спасли 5-летего ребенка.

Первый Ульяновский Портал сообщает, что накануне вечером, 5 августа, люди вызвали МЧС к дому, где в окне 10 этажа стоял малыш и мог в любой момент упасть. Прибывшие на место происшествия спасатели, не смогли попасть в квартиру через дверь и по выдвижной лестнице добрались до окна с ребенком.

Спасатели доставили ребенка на землю и передали медикам. Сейчас малыш вне опасности в больнице. При спасении ребенка в данной квартире была обнаружена мать мальчика без признаков жизни. По данному факту ведется проверка.

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Фото:ВК, Ульяновск 73