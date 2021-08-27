Мужчина нанес ущерб Минстрою региона в 17 млн рублей.

В Ульяновске перед судом предстанет директор фирмы, построивший непригодное жилье для детей-сирот. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. Обвинение предъявлено главе компании "Сельстрой Поволжье" по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант расследования якобы присвоил денежные средства, выделенные социально незащищенным слоям населения.

Следствие рассказала, что предприниматель заключил государственный контракт с Минстроем по Ульяновской области на создание многоквартирного дома для детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения. Построенный дом оказался непригоден для проживания из-за многочисленных проблем. несмотря на это, здание было передано на баланс органов исполнительной власти. Затем в квартиры заселились жильцы.

Ущерб Минстрою региона нанесен в размере более 17 млн рублей. Среди выявленных дефектов дома значится несоответствие конструкций по техническим и санитарно-эпидемиологическим нормам, нарушение требований безопасности при закладке фундамента, зафиксировано отсутствие утеплителя под полом, вентиляции. Стоимость устранения дефектов соизмерима со строительством нового здания.

Минстрою региона причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей. В отношении подозреваемого будет использован электронный браслет для слежения за его перемещениями. ему запрещены определенные действия. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении ответственных должностных лиц, принявших дом на баланс.

СК завел дело после гибели двух человек при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации