В Ульяновске двух 19-летних парней арестовали за теракт на вышке сотовой связи по заданию кураторов

Юноши выполнили поручение куратора за деньги.

Российские силовые и правоохранительные структуры на территории Ульяновской области задержали двух 19-летних местных жителей, которые подозреваются в совершении террористического акта. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы МВД. В настоящее время злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные органы указали, что юноши занимались противоправными действиями по указанию анонимного куратора из интернет-мессенджера. За денежное вознаграждение они решились на создание самодельного зажигательного устройства, после чего подожгли шкаф с телекоммуникационным оборудованием, расположенный на вышке сотовой связи в микрорайоне Зеленый города Новоульяновска. Криминальный план россияне снимали на видео для того, чтобы передать видеоподтверждение иностранным заказчикам.

В результате следственный отдел УФСБ РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Оба фигуранта расследования в настоящее время заключены под стражу по решению судебной инстанции.

Фото и видео: МВД России