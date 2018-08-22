Видео из Уфы: После взлета загорелся двигатель у самолета с 202 пассажирами на борту

Пассажиры самолета снимали происходящее на видео.

Самолет рейсом Уфа – Сочи (5.06 по местному времени) вернулся в аэропорт из-за загоревшегося двигателя.

Самолет должен был везти 202 пассажира в Сочи, но практически сразу после взлета у него загорелся левый двигатель. Экипаж, действуя согласно аварийному плану, принял решение вернуться в аэропорт. Экипаж самолета и наземные аварийные службы отработали четко. Самолет был посажен, двигатель залили пеной. Пассажиров эвакуировали с воздушного судна по надувным трапам спустя 7 минут после посадки.

Пассажиры рейса вели себя спокойно и снимали происходящее на видео. Одна из пассажирок этого рейса в соцсетях поделилась, что паника начиналась в самолете, но бортпроводник быстро успокоила пассажиров.

17 августа Piter.TV сообщал, что в аэропорту Манилы самолет при аварийной посадке выкатился с ВПП и потерял двигатель. Один из пассажиров снял на видео жесткую посадку.

Видео: ВК, БашДТП