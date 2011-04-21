По словам очевидцев, злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

В Уфе мужчина напал на трамвай. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, злоумышленник не смог оплатить проезд в трамвае. На просьбу водителя оплатить проезд наличными пассажир взбесился, выскочил на улицу и стал бить транспорт руками. Он повредил фару и погнул зеркало заднего вида. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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Видео: Telegram / Baza