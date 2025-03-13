Отмечается, что жертвами мошенников стали граждане из разных регионов России.

В Удмуртии осудят группу псевдогрузоперевозчиков за 28 афер с ущербом свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, фигуранты подыскивали на одном из популярных сайтов в сети Интернет жертв для обманов, представляясь водителями логистических фирм. Получив предоплату, мошенники переставали выходить на связь с жертвами. Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками республиканского МВД.

Отмечается, что жертвами мошенников стали граждане из разных регионов России. Расследование уголовного дела окончено. Мужчинам предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщали, что полиция Тюмени задержала студентку, устроившую пожар в ресторане.

Видео: МВД по Удмуртской Республике