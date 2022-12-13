В Тюмени задержан мужчина, взявший в заложники посетителя магазина

Оперативники задержали преступника.

В Тюмени вооруженный ножом мужчина захватил заложника в круглосуточном магазине. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Росгвардии. Стало известно о том, что около двух часов ночи 10 марта в правоохранительные органы обратились жители, которые заметили как по улице Александра Протозанова неизвестный под угрозой применения холодного оружия начал удерживать пострадавшего. Позже оперативникам удалось освободить заложника и поймать злоумышленника. Во время операции никто не пострадал. Установлено, что мужчина, которого захватили в заложники, является продавцом магазина "Магнит".

В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке.

Фото и видео: Telegram / BAZA