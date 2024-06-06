В Тюмени задержан подозреваемый в вымогательстве 150 тысяч рублей у местного жителя

Полиция установила личность злоумышленника, который избил местного жителя и угрожал ему.

На территории Тюмени российские правоохранительные органы из уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве 150 тысяч рублей у местного жителя. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили журналистам, что изначально потерпевший согласился помочь своей знакомой разрешить проблему на "любовном фронте" в отношении ее бывшего ухажера. Однако вместе урегулирования проблемы, он лишился собственных денежных средств.

Оперативники установили, что гражданин по телефону договорился с экс-кавалером девушки о личной встрече. Во время беседы между оппонентами произошёл словесный конфликт, в ходе которого отвергнутый возлюбленный начал наносить руками и ногами телесные повреждения по голове и телу жертвы. Факт избиения мужчины он снимал на камеру. Затем злоумышленник стал требовать с потерпевшего деньги, угрожая насилием.

Для устрашения он звонил потерпевшему, напоминая о долге. Опасаясь за жизнь и здоровье, мужчина несколькими частями передал требуемую сумму. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время полицией ведется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В аэропорту Домодедово транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира.

Фото и видео: МВД Медиа