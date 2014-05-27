В Турции заверили, что запасы газа в Черном море смогут покрыть мировые потребности 45 лет

Экс-премьер страны Бинали Йылдырым оценил запасы в 540 млрд куб м.

В Турции предложена замена "голубому топливу" из РФ. Как заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития, экс-премьер страны Бинали Йылдырым, объем запасов газа в Черном море оценивается 540 млрд куб.м.

Таким образом, энергоресурсов в мировых масштабах хватит на ближайшие 45 лет, заверил политик.

Мы намерены начать добычу газа, предположительно, в первом квартале будущего года. На начальной стадии добыча газа в сутки составит 10 млн куб. м, в течение трех-четырех лет мы планируем увеличить объемы до 40 млн куб. м в сутки, соответственно, вырастут и ежегодные объемы добычи газа.

Фатих Донмез, министр энергетики и природных ресурсов Турции

Ранее мы сообщили о том, что россияне массово отказываются от брони в отелях Крыма на май и июнь.

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