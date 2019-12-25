В Турции обнаружили деревянное сооружение, которое могло быть фрагментом Троянского коня

Найденное деревянное сооружение находилось внутри стен древнего города Трои.

Археологи обнаружили в Турции фрагменты, которые могут являться останками Троянского коня, известного также по "Илиаде" Гомера. Об этом сообщает Greekreporter.com.

Десятки еловых досок и балок и досок длиной до 15 метров нашли на месте исторического города Троя (Иллиона). Остатки были собраны в странной форме, изучение которой и заставило экспертов заподозрить, что в том числе из них состоял Троянский конь.

По мнению ученых, структура деревянного сооружения соответствует описаниям древних авторов. По этой причине археологи подозревают, что находка является остатками военной уловки, которую греки использовали для завоевания древней Трои.

В пользу этой теории говорит и то, что была найдена бронзовая пластина с надписью "За возвращение домой греки посвящают это подношение Афине".

"Тесты на углеродное датирование и другие анализы показали, что деревянные изделия и другие артефакты датируются XII или XI веками до нашей эры. Это совпадает с датами Троянской войны, приведенными многими древними историками, такими, как Эратосфен или Прокл. Сборка работы также соответствует описанию, сделанному во многих источниках. Я не хочу показаться слишком самоуверенным, но я почти уверен, что мы нашли настоящую вещь", - говорится в сообщении.

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