В Тульской области несовершеннолетняя мать выбросила новорожденного в мусорку

Местные жители случайно обнаружили тело новорожденного младенца в мусорном контейнере.

Накануне вечером, 6 ноября, в поселке Ломинцевский Щекинского района Тульской области местные жители случайно обнаружили тело новорожденного ребенка завернутое в тряпки.

По данному факту Следственным Управлением Следственного Комитета России по Тульской области назначена доследственная проверка. В ходе проверки была установлена мать ребенка. Ею оказалась несовершеннолетняя местная жительница. На данный момент причина смерти ребенка не установлена.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причины смерти ребенка и всех обстоятельств произошедшего.

СУ СК РФ по Тульской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: Piter.TV