В Tsunami Space состоится концерт HANGOV3R SHOW от лейбла артиста Thomas Mraz

Креативное пространство на Лиговском проспекте пригласило выступить всех артистов лейбла.

В Tsunami Space состоится концерт HANGOV3R SHOW. В лайн-апе музыкального события заявлены все артисты лейбла, находящегося под управлением известного артиста Томаса Мраза. К аудитории выйдут THOMAS MRAZ, JOSEPH, OUSHENTI, GUCCI NINJA, RAIJIN, 2NIGHT и другие исполнители.

Напомним, что Thomas Mraz работает в мультижанре. Уфимский музыкант в период за 2014-2022 года выпустил десять сольных альбомов. Его пластинки являлись самыми прослушиваемыми на цифровых онлайн-платформах. Также артист отметился рядом совместных треков со значимыми рэперами, такими как Oxxxymiron, ЛСП, L"One, Gone.Fludd, Boulevard Depo, Blago White, Markul, Yanix, Pharaoh и другими.

В списке команды лейбла Мраза есть дагестанский молодой хип-хоп исполнитель 2night, дерзкий столичный RAIJIN, а также соотечественник Мраза из Уфы Joseph, который выступает в стиле нео-r"n"b с примесью инди. Его сольный EP "Комета", включающий фиты с Thomas Mraz и Basic Boy оказался во множестве официальных плейлистах от сервисов Apple, Spotify, Boom. Отметится выступлением и петербургский представитель тэп-музыки — Gucci Ninja. Свой первый трек "Кружит" артист выложил на стриминговых площадках именно через hangov3r. При этом творчеством исполнитель занимается уже пять лет.

Летнее петербургское pop-up пространство Tsunami Space запускает музыкальную программу.

Фото: предоставлено организаторами