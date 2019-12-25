Житель Тосно ранил дядю ножом в ходе конфликта после распития спиртного

Потерпевшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Тосненском районе Ленобласти задержали местного жителя, который ранил ножом своего дядю. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в квартире на Омской улице в Тосно после распития спиртного. Задержанный схватил нож и ударил им своего 58-летнего дядю. Потерпевшего увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением бедренной артерии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее крановщика строительной компании задержали по подозрению в убийстве петербурженки.

Фото: Piter.TV