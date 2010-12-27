В Тихвинском районе двое туристов оказались отрезаны от дороги из-за паводков

Мужчина и его несовершеннолетний напарник оказались заперты в лесу из-за разлива реки Хвашни.

Ранним утром 7 ноября в Тихвинском районе у деревни Ситомля 31-летний мужчина сообщил, что он вместе с 14-летним юношей застряли в лесу из-за паводков на дороге у реки Хвашня. Об этом сообщило издание "Невские Новости".

Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о своей проблеме. Также он рассказал, что у них нет автотранспорта, что бы спокойно выбраться из леса. После поступившего сообщения команда спасателей оперативно нашла заблудших туристов и вывела их из леса. Во время пребывания в лесу мужчина и юноша не получили никаких травм и повреждений.

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