В Тихвине из-за ОРВИ в один день в школу не пришли 248 учеников

Школа закрыта на карантин.

В целом, по Ленинградской области, эпидемиологический порог заболеваемости гриппов и ОРВИ не был превышен. Однако, в одну из школ Тихвиснкого района в один день на учебу на вышли 109 учащихся, на второй день это число достигло 248. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк.

Несмотря на то, что за 4 недели января порог заболеваемости не был превышен, в последнюю неделю он начал расти, причем во всех возрастных группах. Ольга Историк

Так 21 января в школу не пришли 109 человек, 22 января уже 248 человек. На данный момент школа закрыта на карантин, в остальных школах района такого подъема заболеваемости отмечено не было.

Как отметила Ольга Историк, в Ленинградской области от гриппа привились более 50% человек.

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