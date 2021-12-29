  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Театре музкомедии горожан предупредили об аферистах, продающих поддельные билеты на "Бал вампиров"
Сегодня, 17:02
33
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Театре музкомедии горожан предупредили об аферистах, продающих поддельные билеты на "Бал вампиров"

0 0

Работники театра напомнили, что билеты без комиссии можно купить на официальном сайте учреждения.

В Петербургском театре музыкальной комедии горожан предостерегли от покупки билетов с рук. На постановку "Бал вампиров" мошенники продают фальшивые билеты. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". 

Работники театра напомнили, что билеты без комиссии можно купить на официальном сайте учреждения и в кассе дома № 13 на Итальянской улице.

Убедительно просим не покупать билеты с рук ни в электронном, ни в бумажном виде, через Интернет или лично. В случае выявления поддельного бланка билета или приглашения в посещении театра будет отказано.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

Ранее на Piter.tv: стала известна стоимость билетов на спектакль с Моникой Беллуччи.

Фото: Pexels

Теги: аферисты, бал вампиров, продают фальшивые билеты, театр, театр музкомедии
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии