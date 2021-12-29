В Театре музкомедии горожан предупредили об аферистах, продающих поддельные билеты на "Бал вампиров"

Работники театра напомнили, что билеты без комиссии можно купить на официальном сайте учреждения.

В Петербургском театре музыкальной комедии горожан предостерегли от покупки билетов с рук. На постановку "Бал вампиров" мошенники продают фальшивые билеты. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Работники театра напомнили, что билеты без комиссии можно купить на официальном сайте учреждения и в кассе дома № 13 на Итальянской улице.

Убедительно просим не покупать билеты с рук ни в электронном, ни в бумажном виде, через Интернет или лично. В случае выявления поддельного бланка билета или приглашения в посещении театра будет отказано. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

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