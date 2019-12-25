В Татарстане женщина 2 недели жила в лесу с детьми и кормила их листьями

Сыновья 2005 и 2007 годов рождения в состоянии крайнего истощения сейчас в больнице. На их мать возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних.

В Татарстане 35-летняя женщина с несовершеннолетними детьми ушла жить в лес.

Региональные следственные органы СКР по Республике Татарстан сообщают, что на 35-летнюю жительницу города Лениногорска возбуждено уголовное дело по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По версии следствия, 5 апреля женщина взяла с собой сыновей 2005 и 2007 годов рождения и ушла с ними в жить в лес. В 18 км от населенного пункта она построила шалаш, где находилась с детьми вплоть до 18 апреля. Первые два дня они питались буханкой хлеба и 4мя луковицами, которые она прихватила из дома. А затем женщина кормила детей листьями.

Старший сын улучил момент пока мать спала и вышел из леса к нефтяникам, у которых попросил помощи, а те в свою очередь сообщили в полицию. Сейчас оба ребенка в состоянии крайнего истощения в больнице. Женщина задержана и частично признала свою вину. Уточняется, что в 2018 году, проживая в другом регионе страны, она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время инициирована процедура изъятия детей у подозреваемой. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении женщине необходимых экспертиз. СУ СК РФ по Республике Татарстан

Расследование уголовного дела продолжается

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