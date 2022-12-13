Мужчина хотел выполнить полет с флагом России в честь Дня Победы.

В Татарстане разбился водитель мотопараплана. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел 9 мая в районе села Светлое Озеро. Парапланерист упал во дворе дома на улице Академика Акатьева. Он скончался на месте от полученных при падении травм.

Сообщается, что мужчина хотел выполнить полет с флагом России в честь Дня Победы. Однако из-за проблем с мотором мотопараплан упал на землю.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины.

Видео: Telegram / Baza