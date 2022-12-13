В Татарстане разбился водитель мотопараплана. Об этом сообщил телеканал "360".
Инцидент произошел 9 мая в районе села Светлое Озеро. Парапланерист упал во дворе дома на улице Академика Акатьева. Он скончался на месте от полученных при падении травм.
Сообщается, что мужчина хотел выполнить полет с флагом России в честь Дня Победы. Однако из-за проблем с мотором мотопараплан упал на землю.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье задержали мужчину, работавшего на ГУР Минобороны Украины.
Видео: Telegram / Baza
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