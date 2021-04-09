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В Татарстане призвали воздержаться от поездок в Турцию из-за ситуации с коронавирусом

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Тем, кто хочет посетить страну, необходимо сделать прививку от COVID-19.

Жителям Татарстана советуют воздержаться от поездок в Турцию из-за риска заболеть коронавирусом. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Ее слова приводит агентство "Татар-Информ".

В Турции отмечается увеличение числа заболевших, причем там идет хорошая тенденция к росту. На сегодня мы, конечно, крайне настойчиво рекомендовали не выезжать заграницу, поскольку ситуация сегодня крайне нестабильная.

Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Она также отметила, что в Турции распространяется британский штамм COVID-19. Однако, по ее словам, если жители Татарстана захотят посетить страну, им обязательно надо сделать прививку, а также заранее учесть все ограничительные меры.

Ранее Попова заявила, что третьей волны коронавируса в России не будет.

Видео: YouTube / Татар-информ

Теги: коронавирус, любовь авдонина, роспотребнадзор, татарстан, турция
Категории: Новости России, Лента новостей,

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