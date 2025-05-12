В Татарстане семья занималась организацией незаконной миграции

Злоумышленники легализовали в России более полутора тысячи человек.

Супружеская пара из города Зеленодольска задержана по подозрению в организации канала незаконной миграции на территории Татарстана. Такой информацией с журналистами поделились официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через собственный Telegram-канал. Она пояснила, что в регионе российские правоохранительные органы пресекли преступную деятельность, в результате которой в нашей стране было легализовано более полутора тысяч иностранцев. Согласно предварительным сведениям от полиции, фигуранты расследования учредили юридическую компанию и оформили её на номинальное лицо. Злоумышленники нашли людей, которые от имени компании за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет приехавших из-за границы людей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и его супругу, которая подозревается в участии в криминальной схеме. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Максимальное наказание для данной части статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде.

В Улан-Удэ полицейские помогли предотвратить возгорание дома, во дворе которого горела баня.

Фото и видео: МВД Медиа